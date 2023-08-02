TENET FİLMİNİN KONUSU NE? | Tenet oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Tenet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Tenet filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
TENET FİLMİNİN KONUSU NE?
Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.
TENET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Elizabeth Debicki
- John David Washington
- Robert Pattinson
- Aaron Taylor-Johnson
- Kenneth Branagh
- Clémence Poésy
- Himesh Patel
- Dimple Kapadia
- Michael Caine
- Lisa Marie
- Yuri Kolokolnikov
- Denzil Smith
- Fiona Dourif
- Andrew Howard
- Ingrid Margus
- Jefferson Hall
- Adam Cropper
- Sean Avery
- Laurie Shepherd
- Jeremy Theobald
- Martin Donovan
- Josh Stewart
- Wes Chatham
- Matthew Marsden
- Takahiro Sakurai
- Jack Cutmore-Scott
- Marcel Sabat
- Naoya Uchida
- Anthony Molinari
- Pavlo Li
- Gara Takashima
- Tom Nolan
- Makoto TAMURA
- Juhan Ulfsak
- Alex Wexo
- Rich Ceraulo Ko
- Henrik Kalmet
- Bern Collaço
- Ivo Uukkivi
- Haruka Shimizu
- Kaspar Velberg
- Sander Rebane
- Jonathan Camp
- Mark Krenik
- Tony Christian
- Trent Buxton
- Ronald Pelin
- Kenneth Wolf Andersen Haugen
- Aleksei Podlesnov
TENET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
ABD casus filmi Tenet, 2020 yapımıdır.