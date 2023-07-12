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MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI? 12 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması Masterchef'te heyecan sürüyor. MasterChef All Star'da 2021-2022 yılı dünyanın en çok aranan yemekleri yarışmacılar karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takımlar, haftanın ikinci takım oyununda karşılaştı. Arama motorlarında en çok aranan dünya yemeklerinden oluşan menüyü çıkaran yarışmacılar arasından iki isim günün sonunda potaya giriyor. Peki, MasterChef All Star'da haftanın ikinci takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık kimin oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 01:36 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 01:36
MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI? 12 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

Lezzetlerin yarıştığı MasterChef All Star'da alışılmışın dışında bir menü yarışmacıların karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları All Star serüvenine devam etmek ve eleme potasında yer almamak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Gün sonunda iki isim daha eleme adayı olarak potadada yerini alıyor...

Nefes kesen müsabakanın sonunda kırmızı takım oyunun galibi oldu. Takım, bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Mavi takımın kaybettiği oyun sonunda takım üyeleri bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Bu aşamada ise mavi takım yarışmacılarından ''mortedella'' yemeği istendi.

Değerlendirme sonunda Ayaz ve Sergen'in tabakları başarılı bulundu. İki isim arasından bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen oldu. Böylece altın rozetini kaybetmedi ve bir gün daha dokunulmazlığını sürdürebilecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Berker ve Batuhan olmuştu.

Akşamın ilk ve haftanın üçüncü gitme adayı Sergen'in seçimi ile Gamze oldu. Oylama sonucunda haftanın dördüncü eleme adayı Mert seçildi.

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