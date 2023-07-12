MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI? 12 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

Lezzetlerin yarıştığı MasterChef All Star'da alışılmışın dışında bir menü yarışmacıların karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları All Star serüvenine devam etmek ve eleme potasında yer almamak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Gün sonunda iki isim daha eleme adayı olarak potadada yerini alıyor...

Nefes kesen müsabakanın sonunda kırmızı takım oyunun galibi oldu. Takım, bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Mavi takımın kaybettiği oyun sonunda takım üyeleri bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Bu aşamada ise mavi takım yarışmacılarından ''mortedella'' yemeği istendi.

Değerlendirme sonunda Ayaz ve Sergen'in tabakları başarılı bulundu. İki isim arasından bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen oldu. Böylece altın rozetini kaybetmedi ve bir gün daha dokunulmazlığını sürdürebilecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Berker ve Batuhan olmuştu.

Akşamın ilk ve haftanın üçüncü gitme adayı Sergen'in seçimi ile Gamze oldu. Oylama sonucunda haftanın dördüncü eleme adayı Mert seçildi.