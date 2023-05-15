SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 15 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor Türkiye son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler merak edilerek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar devam ediyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık mücadelesi verdi.

Survivor son bölümde kıyasıya mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyununda her iki takım da dokunulmazlık sembolünün sahibi olmak isteyerek parkurda ter döktü. 2 etaplı oyun sonunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye son bölümde 2 etaplı dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan takım belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Mavi Takım oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik oyun sonrasında yapılan ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bir yarışmacıyı eleme adayı seçilerek potaya gönderdi.

Yapılan oylama sonrasında ismi çıkan yarışmacılar ve oy sayıları şöyle;

NEFİSE - 2

OSMAN CAN - 3

Bu sonuçla en fazla oyu alan OSMAN CAN eleme adayı seçildi.