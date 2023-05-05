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Shakira Pique ayrılığında inanılmaz iddia! Kardeşi dövdü

Gerard Pique ve Shakira, uzun yıllardır devam eden birlikteliklerini, eski futbolcunun ihaneti sebebiyle olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Eski aşıkların gündemi uzun süre meşgul eden ayrılık sürecine bu kez de Shakira'nın kardeşi dahil oldu. Pique ile Shakira'nın kardeşi Tonino Mebarak'ın yumruklaştığı İspanyol medyasına yansıdı. İşte ayrıntılar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 11:43 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 11:45
Shakira Pique ayrılığında inanılmaz iddia! Kardeşi dövdü

Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique ile Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın olaylı ayrılığı gündemde kalmaya devam ediyor.

Shakira, kendisini Clara Chia ile aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

12 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Shakira ile nikâh masasına oturmayan Gerard Pique'nin "Kuklasıyım" dediği yeni sevgilisi Clara Chia ile dünyaevine gireceği ortaya çıkmıştı.

Olaylı ayrılığın ardından çocukları Milan (9) ve Sasha'nın (7) velayetini alan Shakira'nın ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşındı. Aralarında yaptıkları anlaşmaya Pique'nin ayda 10 gün çocuklarıyla vakit geçirebileceği konusunda uzlaşma sağlandı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Gerard Pique, çocuklarını ziyaret etmek üzere Miami'ye yaptığı ilk seyahat sırasında Shakira ile tartıştı. Bu sırada ünlü şarkıcının erkek kardeşi Tonino Meberak araya girdi.

Gerard Pique ile Tonino Meberak büyüyen tartışma sonrasında yumruk yumruğa kavga etti. Mebarak'ın Pique'yi dövdüğü, ikilinin kavgasını polis memurlarının ayırdığı iddia edildi. Konuyla ilgili Pique veya Shakira'dan resmi bir açıklama gelmedi.

ABD'YE YERLEŞTİ

Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya'nın Barselona kentine ve oradaki hayatına veda etmişti. ABD'nin Florida eyaletine taşınan Shakira, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, çocuklarına düzenli bir hayat sağlamak için yerleştiğini belirtmişti.

Shakira, ayrıca bu vedasının kendisi için hiç de kolay olmadığını ifade etmişti. Gelecekten umutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bugün, onların mutluluğu için arayışımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Barcelona'da bir sürü dalgada benimle birlikte sörf yapanlara teşekkür ederim" demişti.

HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Shakira, Barselona'da yaşadığı süre içinde arkadaşlığın ve dostluğun aşktan daha uzun ömürlü olduğunu öğrendiğini satırlarına eklemişti. Şarkıcı, paylaşımını "Beni cesaretlendiren, gözyaşlarımı silen, bana esin veren ve büyümemi sağlayan herkese teşekkür ederim" sözleriyle sonlandırmıştı.


REÇEL SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Gerard Pique'nin eski sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası, Shakira'nın buzdolabından olan bir reçel sayesinde ortaya çıkmıştı. Çünkü reçel yemeyi sevmeyen Pique'nin evde olduğu sırada buzdolabında yenmiş reçel bulan Shakira, bu durumdan şüphelenmişti. İddiaya göre; o reçel Pique'nin sevgilisi Clara Chia için alınmıştı.

HAYAT TELAFİ EDECEK OLANAKLAR SUNAR

Yaşananların ardından konuyla ilgili konuşan Shakira, "Bir kadının, kendini bir erkekle tamamlayabileceğine inandım. Ayrıca çocukların anne ve babalarıyla birlikte aynı çatı altında olduğunu hayal ettim. Hayatta bütün düşlerinizi gerçekleştiremezsiniz ama hayat bunu da telafi edecek olanaklar sunar" demişti. Ünlü şarkıcı, sahip olduğu iki oğlunun da hayatın, yolunda gitmeyen bazı şeyler için kendisine sunduğu bir telafi olduğunu sözleriyle kendini ifade etmişti.

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