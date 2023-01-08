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MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU? 8 Ocak MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef ceketi kim aldı?

Ekranların popüler yarışması MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 8 Ocak'ta yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar birbirleriyle zorlu mücadeleye girerek ceketin sahibi olmak için büyük mücadele verdiler. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef ilk finalist kim oldu? 8 Ocak MasterChef ilk finalist belli oldu! Masterchef ceketi kim aldı?" gibi sorular aratılıyor. İşte MasterChef'te ilk finalist...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 01:10
MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU? 8 Ocak MasterChef ilk finalist kim oldu? MasterChef ceketi kim aldı?

MasterChef 2022 yarışmasında ilk finalist belli oldu. 3 yarışmacı arasında geçen yarışmanın sonucunda 1 isim ceketi giydi ve ilk finalist oldu. Peki ceketini kim giydi?

Takım oyunlarının sona ermesinden itibaren bireysel oyunlara geçilen MasterChef'te Ayaz, Metin ve Kıvanç ceketi kazanmak için kozlarını paylaştı.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

3 isim arasında geçen zorlu mücadelenin ardından şeflerden en yüksek puanı alan Kıvanç, ceketi kazandı ve MasterChef'in ilk finalisti oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Ancak aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan MasterChef Türkiye Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söylüyor. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtiyor.

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