MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 19 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte takımlar...

19 Aralık MasterChef'te kaptanlık yarışı gerçekleşti. Masterchef jürisi yarışmacılardan lezziz su börekleri yapmasını istedi. Tezgah başına geçerek kaptanlık için istenen lüfer pilavı ve uskumru taratoru en iyi şekilde yapmaya gayret eden yarışmacılar arasından başarılı bulunan iki isim kaptanlık düellosuna çıktı.

Tabakların değerlendirilmesi ardından son ikiye kalan isimler; Metin ve Kıvanç oldu.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Mavi takımın kaptanlığı için mücadele eden Metin ile Kıvanç zorlu bir düelloya girdi. Rekabetin kazananı Kıvanç oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Tolga'yı seçti.

İŞTE TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Kıvanç - Kaptan

Metin

Tolga

KIRMIZI TAKIM

Görkem - Kaptan

Ayaz

Burak Kaya