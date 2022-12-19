Haberler Magazin MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 19 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte takımlar...

MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 19 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte takımlar...

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında heyecan devam ediyor. Yağız'ın elenmesinin ardından yeni haftada yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu. Peki, MasterChef kim kaptan oldu? İşte yeni takımlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 00:27 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 00:30
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? 19 Aralık MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte takımlar...

19 Aralık MasterChef'te kaptanlık yarışı gerçekleşti. Masterchef jürisi yarışmacılardan lezziz su börekleri yapmasını istedi. Tezgah başına geçerek kaptanlık için istenen lüfer pilavı ve uskumru taratoru en iyi şekilde yapmaya gayret eden yarışmacılar arasından başarılı bulunan iki isim kaptanlık düellosuna çıktı.

Tabakların değerlendirilmesi ardından son ikiye kalan isimler; Metin ve Kıvanç oldu.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Mavi takımın kaptanlığı için mücadele eden Metin ile Kıvanç zorlu bir düelloya girdi. Rekabetin kazananı Kıvanç oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Tolga'yı seçti.

İŞTE TAKIMLAR
MAVİ TAKIM

Kıvanç - Kaptan

Metin

Tolga

KIRMIZI TAKIM

Görkem - Kaptan

Ayaz

Burak Kaya

DİĞER
Çakıl bebek Nisan Aktaş büyüdü! Nisan Aktaş’ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
Aylar sonra sahnelere dönen Gülşen yine tepkilerin odağında: “Değişen bir şey yok çıplaktı yine çıplak” 50 konserini iptal etmişti...
Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri!
Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
18 Aralık MasterChef kim elendi?
MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? (17 ARALIK)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Aralık)
ÇİN SEDDİ (THE GREAT WALL) KONUSU NE? Çin Seddi filmi oyuncuları kim? Çin Seddi filmi ne zaman ve Çin Seddi özeti...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 22:59
Shane Larkin'in dönüş tarihi belli oldu! Shane Larkin'in dönüş tarihi belli oldu! 21:11
G.Saray'a çifte müjde! Oliveira ve Emre Taşdemir... G.Saray'a çifte müjde! Oliveira ve Emre Taşdemir... 20:26
Weghorst idmanda yer aldı! Weghorst idmanda yer aldı! 20:04
Fransızlar Romain Saiss'e talip! Fransızlar Romain Saiss'e talip! 19:48
Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu 18:15
Daha Eski
Benzema'dan flaş karar! Fransa... Benzema'dan flaş karar! Fransa... 18:03
Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! 18:02
Ancelotti'den flaş Messi yorumu! Ancelotti'den flaş Messi yorumu! 17:07
Real Madrid'den Mbappe'ye yeşil ışık! Real Madrid'den Mbappe'ye yeşil ışık! 16:31
Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... 16:21
Ali Palabıyık geri döndü! Ali Palabıyık geri döndü! 16:13