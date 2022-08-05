ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Aramızdaki Sözler filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Aramızdaki Sözler filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Aramızdaki Sözler filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı aksiyon filmi Aramızdaki Sözler detayları haberimizde...

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Trajik bir uçak kazasından sonra hayatta kalan ancak sersemlemiş olan iki yabancı, karla kaplı ıssız bir dağın uç noktalarında hayatta kalabilmek için mücadele vermek zorundadır. Yardım gelmeyeceğinin farkına vardıklarında, yüzlerce kilometre uzunluğundaki vahşi doğada tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda kalırlar. İkilinin bu süreçte sahip olduklarından bile haberleri olmayan dayanma güçlerini keşfetmeleri ve birbirlerine destek olmaları gerekecektir.

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?