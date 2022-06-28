SURVIVOR YARI FİNALE KİM KALDI? | Survivor 2022 yarı final oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da yarı final oyunu oynandı. İstanbul'a gitmeyi garantileyen 4 yarışmacı, yarı finali garantilemek için yarıştı. Peki, Survivor 2022 yarı final oyununu kim kazandı?

SURVIVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de yarı final oyunu 28 Haziran Salı günü oynandı. Yarı finali garantileyen 2 isim Adem ve Batuhan oldu. Böylelikle Nisa ve Ayşe SMS oylamasına çıkacak.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2022'de finale kısa bir süre kaldı. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklandı.

SURVIVOR KALAN YARIŞMACILAR

Adem Kılıçcı

Ayşe Yüksel

Nisa Bölükbaşı

Batuhan Karacakaya