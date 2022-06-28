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SURVIVOR YARI FİNALE KİM KALACAK? | Survivor 2022 yarı final oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da heyecan devam ediyor. İstanbul'a gitmeyi garantileyen 4 isim yarı finali garantilemek için kıyasıya mücadele edecek. 2 isim final koltuğunu garantileyecek. 2 isim SMS'e çıkacak. Survivor izleyicileri arama motorlarında 148. bölümün detaylarını araştırıyor. Peki, Survivor 2022 yarı final oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 15:30
SURVIVOR YARI FİNALE KİM KALACAK? | Survivor 2022 yarı final oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yarı final oyunu oynanacak. İstanbul'a gitmeyi garantileyen 4 yarışmacı, yarı finali garantilemek için yarışacak. Peki, Survivor 2022 yarı final oyununu kim kazandı?

SURVIVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de yarı final oyunu 28 Haziran Salı günü oynanacak. Yarı finali garantileyen 2 isim belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2022'de finale kısa bir süre kaldı. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklandı.

SURVIVOR KALAN YARIŞMACILAR

  • Adem Kılıçcı
  • Ayşe Yüksel
  • Nisa Bölükbaşı
  • Batuhan Karacakaya
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