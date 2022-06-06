HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious:Tokyo Drift) özeti ve oyuncuları

'Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi ne zaman, nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var?' soruları gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşacak filme dair detaylar araştırılmaya başladı. Efsane haline gelen Hızlı ve Öfkeli film serisinin 3. filmi olan 'Tokyo Drift' aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte 'Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı özeti ve filme dair merak edilenler...
HIZLI VE ÖFKELİ FİLM KONUSU NEDİR?
Mutsuz bir yaşamın ortasında Sean Boswell için tek umut, yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden uzaklaştığı bir süreçten geçen Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelir. Annesi onun hapse girmesinden korkar ve bu sebeple oğlunu Tokyo'da yaşayan babasının yanına gönderir.
Burada Twinkie ile tanışan Sean'in hayatı değişmeye başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.
HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO DRIFT FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
- Lucas Black - Sean Boswell: Tokyo Drift filminin başrolü, Han Lue ve Twinkie'nin yakın dostu
- Bow Wow - Twinkie: Sean'ın Tokyo'daki ilk tanıştığı arkadaşı
- Sung Kang - Han Lue: Drift Kralı Takashi'nin iş ortağı ve arkadaşı Sean'a drifti öğreten ve ona araba hediye eden kişi.
- Brian Tee - Takashi (Drift Kralı): Sean'ın Düşmanı, Tokyo'nun en büyük mafyası Kamata'nın yeğeni
- Vin Diesel - Dominic Toretto: Han için Tokyo'ya gelip filmin sonunda Sean ile yarışan Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü
- Sonny Chiba - Kamata: Takashi'nin amcası
- Leonardo Nam - Morimoto
- Nathalie Kelley - Neela
- Zachery Ty Bryan - Clay
- Jason Tobin - Earl
- Keiko Kitagawa - Reiko
- Nikki Griffin - Cindy
- Lynda Boyd - Bayan Boswell; Sean'ın annesi