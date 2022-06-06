HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO YARIŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious:Tokyo Drift) özeti ve oyuncuları

'Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filmi ne zaman, nerede çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler var?' soruları gündemde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşacak filme dair detaylar araştırılmaya başladı. Efsane haline gelen Hızlı ve Öfkeli film serisinin 3. filmi olan 'Tokyo Drift' aksiyon sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte 'Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı özeti ve filme dair merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ FİLM KONUSU NEDİR?

Mutsuz bir yaşamın ortasında Sean Boswell için tek umut, yasa dışı sokak yarışlarıdır. Tüm çevresinden uzaklaştığı bir süreçten geçen Sean, bu yarışlarda sık sık kazalarla karşı karşıya gelir. Annesi onun hapse girmesinden korkar ve bu sebeple oğlunu Tokyo'da yaşayan babasının yanına gönderir.

Burada Twinkie ile tanışan Sean'in hayatı değişmeye başlar. Twinkie sayesinde drift yarışlarına katılır. Sokak yarışından daha etkili bir temposu olan bu yarışlarla Sean, bambaşka bir dünyaya yelken açar.

HIZLI VE ÖFKELİ: TOKYO DRIFT FİLMİNİN OYUNCU KADROSU