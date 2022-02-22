Gülşen'den Bergen şarkısı! O tarihte yayınlanacak

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ve trajik yaşam öyküsü nedeniyle "Acıların kadını" lakabıyla anılan arabesk şarkıcısı Bergen, 1989 yılında eski eşi Halis Serbest tarafından öldürüldü. Henüz 30 yaşındayken hayattan koparılan ünlü sanatçı, ölümünden yıllar sonra hem hayatını konu alan sinema filmi hem de kendisi için hazırlanan albüm projesiyle gündemde. Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı "Bergen" filmi yakında vizyona girecek. Saygı albümünde ise son aşamaya gelindi.

ŞUBAT SONUNDA ÇIKIYOR

Bergen'in şarkılarını müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumlayacağı saygı albümüne Gülşen de dahil oldu. Ünlü popçu,

proje için Bergen'in en sevilen şarkılarından "Sen Affetsen Ben Affetmem"i yorumladı. Albüm, şubat ayı sonunda Yaşar Kekeva Plakçılık ve Orchestra Content etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.

EŞİYLE BİRLİKTE KAYDETTİ

Son dönemde sahne performanslarının yanı sıra kostümleriyle de adından sıkça söz ettiren Gülşen, Bergen'e saygı albümünde seslendirmek için "Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısını seçti. Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi ve şarkıyı yorumlayarak kayıtları tamamladı. "Sen Affetsen Ben Affetmem"in düzenlemesini ise daha önce de Gülşen'in birçok eserinin aranjörlüğünü üstlenen eşi Ozan Çolakoğlu yaptı.

FİLMİ 4 MART'TA SİNEMALARDA

Bergen'in hayatını konu alan Film için geri sayım başladı. Ünlü sanatçıyı Farah Zeynep Abdullah'ın, onu öldüren eski eşi Halis Serbest'i ise Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı "Bergen", 4 Mart'ta vizyona girecek.