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Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik sorusuna cevap

2020 yazında Alaçatı'da aşk yaşamaya başlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti İstanbul'da görüntülendi. ABD'de basketbol kariyerini sürdüren Cedi Osman'ın Türkiye'ye gelmesi sonrasında buluşan çift Zekeriyaköy'de araçlarında durdukları sırada gazetecilerle sohbet etti. Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti evlilik sorusuna cevap verdi. İşte o açıklamalar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı 14:08
Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik sorusuna cevap

ABD'de basketbol oynayan Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in aşkı 2020 yazında Alaçatı'da başlamıştı. Ayrı ülkelerde yaşayan ikili, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmış; Şahin, sevgilisinin teklifine Kapadokya'da "Evet" yanıtını vermişti.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik sorusuna cevap

Geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de araçlarıyla seyir halinde objektiflere takılan ünlü çift, durdukları sıra da basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik sorusuna cevap

"TELAFİ ETTİK"
14 Şubat Sevgililer Günü'nü ayrı geçirdiklerini ifade eden Cedi Osman, "Ben Amerika'daydım. Ama bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telefi ettik" dedi. 27 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin ise, konuyla ilgili, "Cedi'nin İstanbul'a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye" şeklinde konuştu.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik sorusuna cevap

"EVLİLİK EN DOĞRU ZAMANDA OLACAK"
Evlilik haberlerinin hatırlatılması üzerine Cedi Osman (26), "Planlı bir şey yok şu an açıkcası. En doğru zamanda olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik sorusuna cevap

Öte yandan evlilik hazırlığı yapan çift, geçen gece Emirgan'da Gizli Kalsın adlı mekanın önünde objektiflere yansımıştı. El ele mekana giden ikili, sorulara cevap vermeden hızlıca içeri girmişti.

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