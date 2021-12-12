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Yargı dizisi SON BÖLÜM İZLE - YARGI İZLE 13. bölüm (KANAL D)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı'nın 12 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek. Yargı 13. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 13. Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 09:16
Yargı dizisi SON BÖLÜM İZLE - YARGI İZLE 13. bölüm (KANAL D)

YARGI 13. BÖLÜM İZLE / YARGI 13. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 12 Aralık Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 13. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 13. Bölüm Fragmanı yayında! Yargı'da katil kim?

YARGI 13. BÖLÜM İZLE / YARGI 13. BÖLÜM FULL İZLE

YARGI 13. BÖLÜM FRAGMAN İZLE / YARGI 13. BÖLÜM FRAGMAN FULL İZLE

Ilgaz ve Ceylin tarafları oldukları ve çözmek için yan yana düştükleri dava sayesinde birlikte hareket ettiklerinde çok daha güçlü olduklarını fark etmişlerdir. Ne var ki; Engin'in yeni bir hamleyle Parla üzerinden kendisini vurması Ceylin'i çileden çıkartır. Ceylin artık Engin'i durdurmak için kendi yöntemlerini kullanmaya kararlıdır.

YARGI SON BÖLÜM İZLE / YARGI SON BÖLÜM FULL İZLE

YARGI 13. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

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