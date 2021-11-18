Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜM FRAGMANI:

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Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (112. BÖLÜM)

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Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

HAKAN, ZÜLEYHA'YI ŞAŞIRTIYOR

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.



DEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

BETÜL VE ABDÜLKADİR TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

Bir Zamanlar Çukurova CANLI İZLE - SON BÖLÜM İZLE (112. BÖLÜM)

Bir Zamanlar Çukurova 113. bölüm İZLE

Bir Zamanlar Çukurova TÜM BÖLÜMLER FULL İZLE

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).