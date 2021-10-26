Esra Ceyhan son halini görenler tanıyamadı! Esra Ceyhan yıllar sonra paylaştı! (Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye)

Uzun yıllar televizyon programı yapan Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanıyamadı. 52. yaşındaki tv programcısı ve sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali soslay medyada çok konuşuldu. İşte yıllar önce Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programının sunuculuğunu yapan Esra Ceyhan'ın son hali...

atv ekranlarında yıllar önce Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye programının sunuculuğunu yapan Esra Ceyhan'ın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. Uzun süredir ekranlara çıkmayan Esra Ceyhan paylaştığı resimde aldığı kilolarla dikkat çekti.

Esra Ceyhan sosyal medyadan paylaştı

Esra Ceyhan sosyal medyadan paylaştığı resimle en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Ceyhan'ın son hali ve aldığı kilolar dikkat çekti.



İşte o paylaşımlar 👇













