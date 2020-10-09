Bir Zamanlar Çukurova fragmanı yayınlandı mı? 67. yeni bölümde neler olacak?

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye), Furkan Palalı (Fikret Fekeli) ve Nazan Kesal (Sevda) gibi yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla Bir Zamanlar Çukurova 67. yeni bölüme hazırlanıyor.

DEMİR ZÜLEYHA'NIN İNTİHAR ETMEDİĞİNİ ÖĞRENİYOR!

Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan'ı savunmaya çalışır ama Müjgan ona da izin vermez. Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar!

MÜJGAN'IN OYUNUNUN SONU MU GELİYOR?

Behice, Demir gittikten sonra da Müjgan'ı savunarak herkesi suçlamaya devam eder. Fekeli, şüphelerini ona da söyler. Behice, mağduru oynamayı öğütlediği Müjgan'ı İstanbul'a götürmeye kalkar, herkese rest çekmeye hazırdır!

YILMAZ VE DEMİR SAVCININ KAPISINDA YİNE KARŞI KARŞIYA

Yılmaz, Demir'i durdurmak için savcının kapısına kadar peşinden gider. Ama yine aralarında Züleyha dışında bir iktidar savaşı daha vardır! Yılmaz, Hünkar'ın hisselerini alarak holdinge girmek üzeredir! Demir bu gerçekle de savaşırken, aslında Yılmaz da Züleyha ile kaçma planlarının bozulmaması için elinden geleni yapmaya hazırdır.

HÜNKAR ARTIK ZÜLEYHA İÇİN Mİ SAVAŞIYOR?

Yılmaz, bir kez daha Hünkar ile buluşur. Hünkar yeniden, ellerinden aldığı mutluluğa ulaşmaları için onlara yardım edeceğini söyler. Artık iki eski sevgili için artık geri sayım başlamıştır. Hünkar'ın da yardımıyla kaçacaklardır.

FEKELİ VE HÜNKAR'IN ELLERİ YENİDEN BİRLEŞİR Mİ?

Hünkar ve Fekeli, olan biten içinde daha çok buluşmaya dertleşmeye başlamıştır. Bu kadar olaydan sonra, dostlukları pekişmiştir ama bir yandan da kalplerinde küllenen aşk yeniden alevlenmek üzeredir!

BEHİCE FİKRET'İN SIRRININ PEŞİNDE!

Şermin ve Füsun'la dedikodu yaparak, hem kendilerini aklayan hem de konuşulanları öğrenen Behice, bir bilgiye daha ulaşır. Küçükken Fikret'in vücudu kaynar suyla yanmıştır. Fikret'in gerçekten Fekeli'nin mirasçısı olup olmadığını anlayabileceği bir bilgi vardır artık elinde!

GAFFUR'UN KADERİ ŞERMİN'İN ELİNDE Mİ?

Şehir olan bitenle yine çalkalanırken, Züleyha'nın ağzını aramak için konağa gelen Şermin, konak bahçesinde Gaffur ve Saniye'yle karşılaşır. Yine Gaffur'un suçunu bildiğine dair imalarla Gaffur'un içine kurt düşürür. Şermin, Züleyha'nın ağzından Müjgan'ı suçlayan tek kelime alamaz! Demir'e yanlış bilgi vermiş durumuna düştüğü için korkuya kapılır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 67.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı ATV'nin resmi web sitesi ve Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.