Konya’da kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti. Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 45+8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Konyaspor, mücadelenin 90+4. dakikasında penaltı hakkı elde etti. Ev sahibi takımın kazandığı penaltı, 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.