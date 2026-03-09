CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konyaspor Konya’da kazanan çıkmadı

Konya’da kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Konya’da kazanan çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti. Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 45+8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Konyaspor, mücadelenin 90+4. dakikasında penaltı hakkı elde etti. Ev sahibi takımın kazandığı penaltı, 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
