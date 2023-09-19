Haberler Konyaspor Konyaspor Gökhan Töre transferini resmen açıkladı

Konyaspor Gökhan Töre transferini resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Daha önce prensipte anlaşma sağladığı Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 16:33 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 16:35
Konyaspor Gökhan Töre transferini resmen açıkladı

Milli futbolcu Gökhan Töre kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak Ankaragücü forması giyen Gökhan Töre'nin yeni takımı Konyaspor oldu.

GÖKHAN TÖRE'NİN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbola Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Gökhan Töre daha sonra sırasıyla Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş, West Ham, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giymişti.

Gökhan Töre son olarak formasını giydiği Ankaragücü ile 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkmıştı.

İŞTE KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Tümosan Konyaspor'umuz, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığımız tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile imza töreni düzenledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Başoda hazır bulundu.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında ülkemizde ise Beşiktaş, Y. Malatyaspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü formaları giydi.

1+1 yıllık anlaşma yaptığımız Gökhan Töre, takımımızda 30 numaralı formayı terletecek.

Gökhan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

DİĞER
Boyun ve yüz gerdirme ameliyatı olan Bedia Akartürk’ten estetik itirafı! "10 sene sonrasını düşündüm, roketledim"
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı
Arda Güler'den sevindiren haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ç. Rizespor Konya'da kazandı!
Konyaspor - Rizespor maçı saat kaçta?
Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli bilişim uzmanı alacak!
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA - KYK yurt ücreti ve GSB yurt açılış tarihi
TV 8,5 CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çalhanoğlu'dan endişelendiren haber! Çalhanoğlu'dan endişelendiren haber! 16:38
Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu! 1+1 yıllık imza 16:32
Avrupa elemelerindeki rakipler belli oldu! Avrupa elemelerindeki rakipler belli oldu! 16:04
Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti Icardı durdurulamıyor! G.Saray tarihine geçti 15:54
Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi Santarelli Peru galibiyetini değerlendirdi 15:23
Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Lille - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? 15:23
Daha Eski
Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? Real Sociedad - Inter maçı saat kaçta? 15:19
Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? Benfica - Red Bull Salzburg maçı saat kaçta? 15:15
F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı F.Bahçe'de Cengiz çıkmazı 15:13
Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik! Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik! 15:04
Arda Güler'den sevindiren haber! Arda Güler'den sevindiren haber! 14:55
Benzema'dan şaşırtan Arabistan açıklaması! Benzema'dan şaşırtan Arabistan açıklaması! 14:46