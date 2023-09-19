Konyaspor Gökhan Töre transferini resmen açıkladı

Milli futbolcu Gökhan Töre kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son olarak Ankaragücü forması giyen Gökhan Töre'nin yeni takımı Konyaspor oldu.

GÖKHAN TÖRE'NİN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbola Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Gökhan Töre daha sonra sırasıyla Chelsea, Hamburg, Rubin Kazan, Beşiktaş, West Ham, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giymişti.

Gökhan Töre son olarak formasını giydiği Ankaragücü ile 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 maça çıkmıştı.

İŞTE KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Tümosan Konyaspor'umuz, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığımız tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile imza töreni düzenledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Başoda hazır bulundu.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında ülkemizde ise Beşiktaş, Y. Malatyaspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü formaları giydi.

1+1 yıllık anlaşma yaptığımız Gökhan Töre, takımımızda 30 numaralı formayı terletecek.

Gökhan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."