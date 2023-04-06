Haberler Konyaspor Stanojevic takipte

Stanojevic takipte

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, U19 takımının maçını takip etti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Stanojevic takipte

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, U19 takımının maçını takip etti. U19 takımında Stanojevic'in raporu doğrultusunda 3-4 futbolcunun A takımla antrenmanlara çıkacağı öğrenildi.

MİCHALAK SEVİNCİ

Konyaspor'da yarın sahasındaki Antalyaspor maçı öncesinde sevindirici gelişmeler yaşandı. Anadolu Kartalı'nda sakatlığını atlatan Konrad Michalak, takımla birlikte çalışmalara başladı. 25 yaşındaki Polonyalı genç futbolcunun takımla çalışmalara başlaması, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Michalak, bu sezon forma giydiği 23 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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