Telafisi Kayseri'ye

Galatasara deplasmanında 1-0 kaybederek namağlup unvanını yitiren Konyaspor, evindeki Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde en son galibiyetini Altay karşısında alan ve 5 maçtır 3 puana hasret kalan Konya ekibi, Kayserispor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Galatasaray maçı sonrasında ara vermeden hazırlıklara başlayan yeşilbeyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, Kayseri maçını yeni bir başlangıç olarak gördüklerini belirtirken, oyuncularına bu maçın önemini anlattı. Palut, "5 haftalık kaybımızı, bu hafta telafi etme şansımız var. Herhangi bir şekilde yol kazası yaşamak istemiyorum" şeklinde takımını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.