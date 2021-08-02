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Konyaspor’un kampı sona erdi

Anadolu'nun güçlü temsilcisi Konyaspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. Teknik direktör İlhan Palut "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Konyaspor büyük bir camia. Biz de bu büyük camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Konyaspor’un kampı sona erdi
Anadolu'nun güçlü temsilcisi Konyaspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. Teknik direktör İlhan Palut "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Konyaspor büyük bir camia. Biz de bu büyük camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Palut transfer döneminin sonuna kadar hamlelerinin süreceğini belirtti, taraftardan sabırlı olmalarını istedi.
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