Konyaspor’un kampı sona erdi

Anadolu'nun güçlü temsilcisi Konyaspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. Teknik direktör İlhan Palut "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Konyaspor büyük bir camia. Biz de bu büyük camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Anadolu'nungüçlü temsilcisi Konyaspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. Teknik direktör İlhan Palut "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Lige iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Konyaspor büyük bir camia. Biz de bu büyük camiayı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Palut transfer döneminin sonuna kadar hamlelerinin süreceğini belirtti, taraftardan sabırlı olmalarını istedi.