Adım adım gelişiyoruz

ANTRENÖRLÜK TEKLİF ETTİM
Pereita ile ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Kendisiyle önceki akşam bire bir görüşme yaptım. Geçmişine ve burada yaptığı hizmetlere büyük saygım var. Benim gizli saklım yok, sosyal medya üzerinden konuşmuyorum. 6 ay sonra mukavelesi bitiyor. 'Belki antrenörlüğe geçiş yapmak istersin, belki yaşadığın ülkende Trabzonspor'a hizmet etmek istersin' dedim. Ben ona antrenörlük ve futbolculuk seçenekleri sundum" diye konuştu.
ENERJİMİZ ONUNLA
Avcı, Abdülkadir Ömür'ün durumu için "Türk futbolunun yetenekli oyuncusu, bizim takımda ki kadroda ikinci alternatifi yok. Avrupa Şampiyonası vardı. Şu an itibariyle genç, hemen sağlığına kavuşacağını düşünüyorum. Bütün enerjimizi ona vereceğiz " dedi.
ISINIRKEN SAKATLANDI
İttifak Holding Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic, maç öncesinde yaptığı ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Sehic'in yerine kalede Eray Birniçan görev aldı. 32 yaşındaki eldivenin sekerek tribüne gitmesi dikkat çekti.