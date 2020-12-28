Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un golü henüz 7. dakikada Amir Hadziahmetovic'den gelirken, Çaykur Rizespor'un golünü 65. dakikada Fernando kaydetti. Bu skorla iki takım da puanını 19'a yükseltti. Öte yandan konuk ekip Rizespor'da karşılaşmanın 90+6. dakikasında Yasin Pehlivan gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında havaya iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

9'uncu ceza sahasında topla buluşan Shengelia'nın şutunda top auta çıktı.

12'nci dakikada Hadizahmetovic'in şutunda top auta çıktı.

19'uncu dakikada Smamudio'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunda top auta çıktı.

31'inci dakikada Tunay Torun'un ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı.

51'nci dakikada sağ kanattan Moroziuk'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Fernando'nun şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

65'inci dakikada ceza sahası içinde Skoda'nın şutunu kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Tunay Torun şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-1

90+4'üncü dakikada Daci, Yasin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker 'VAR' pozisyonu inceledikten sonra faul kararı verdi. Ardından ikinci sarı kartını gören Yasin'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.