İttifak Holding Konyasyor'da ayrılık! Selim Ay... - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor'da ayrılık! 10 yılın ardından...

Konyasyor'da ayrılık! ...

İttifak Holding Konyasyor'da ayrılık! Selim Ay...

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ekiplerden , 2010 yılından bu yana Konyaspor forması giyen ile yollar ayrıldı.

Kepez Belediyesporda oynarken 2010 yılında yeşil- beyazlı formayı giymeye başlayarak profesyonel lige adım atan ve o günden itibarende takım değiştirmeyen ile yollarını ayırdı. Kulüp, twitter hesabından video ile birlikte yayınladığı mesajında ''Konyaspor'umuz ile özdeşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz'' denildi.

  1. 07.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İttifak Holding Konyasyor'da ayrılık! Selim Ay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA