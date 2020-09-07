İttifak Holding Konyasyor'da ayrılık! Selim Ay...
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ekiplerden İttifak Holding Konyaspor, 2010 yılından bu yana Konyaspor forması giyen Selim Ay ile yollar ayrıldı.
Kepez Belediyesporda oynarken 2010 yılında yeşil- beyazlı formayı giymeye başlayarak profesyonel lige adım atan ve o günden itibarende takım değiştirmeyen Selim Ay ile Konyaspor yollarını ayırdı. Kulüp, twitter hesabından video ile birlikte yayınladığı mesajında ''Konyaspor'umuz ile özdeşen takım kaptanlarımızdan Selim Ay ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Selim Ay'a kulübümüze katkıları ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz'' denildi.
- 07.09.2020
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İttifak Holding Konyasyor'da ayrılık! Selim Ay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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