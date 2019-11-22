Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! 3 hafta yok... - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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- maçı öncesi sakatlık şoku! 3 hafta yok...

Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! 3 hafta yok...

'in 12. haftasında oynanacak - maçı öncesi son dakika gelişmesi... Yeşil beyazlı kulüpten gelen habere göre 'ın Beşiktaş maçında olmayacağı, tecrübeli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi yaşanan son dakika gelişmesine göre Konyaspor forması giyen yıldız futbolcu , Beşiktaş maçında oynayamayacak. Başarılı oyuncunun 3 hafta süresince sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu sezon yeşil beyazlı formayla 10 maça çıkan Ali Turan, 793 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

  1. 22.11.2019
  2. Güncelleme: 22.11.2019 16:46
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