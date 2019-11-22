Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi son dakika gelişmesi... Yeşil beyazlı kulüpten gelen habere göre Ali Turan'ın Beşiktaş maçında olmayacağı, tecrübeli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi yaşanan son dakika gelişmesine göre Konyaspor forması giyen yıldız futbolcu Ali Turan, Beşiktaş maçında oynayamayacak. Başarılı oyuncunun 3 hafta süresince sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Bu sezon yeşil beyazlı formayla 10 maça çıkan Ali Turan, 793 dakika sahada kaldı.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 16:46
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Caleb Ekuban’ın gözü Galatasaray’da!
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Yorum
Fatih Kulup taraftar gruplarına önceden parasını alıp satıyor,her deplasman da aynı sorun...
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1 dakikada bitti
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Yorum
Taner 1 dk bile değil 1 sn desek yalan olmaz. günlerdir bu maça gitme hayaliyle yaşıyordum. yazık oldu.
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Ne yaptın Ozan! Fenerbahçe'nin sözleşme teklifine şok yanıt
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Yorum
ercisli böyle futbolculara avrupada ömürlük imza attırıyorlar nesini kabul etmiyorsunuz.adil damiye bile 2.5 milyon euro erdiniz yıllık hemde
Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku! 3 hafta yok... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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