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Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Caner Erkin, Karius ve Vida antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah beyazlı ekipte milli takım kampından erken dönen Burak Yılmaz ile gribal enfeksiyonu atlatan Caner Erkin, çalışmada yer aldı. belindeki ağrı nedeniyle son antrenmanda yer alamayan Loris Karius ile izinli Domagoj Vida da çalışmaya katıldı.

Milli takım kamplarında bulunan Ljajic, Diaby, Elneny, Boyd, Güven Yalçın ve Ersin Destanoğlu antrenmanda yer almadı. Dorukhan Toköz ile Douglas'ın tedavilerine devam edildi.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Hutchinson'ın çarşamba gününden itibaren takımla çalışabileceği bildirildi.

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18 Kasım 2019 , Pazartesi
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