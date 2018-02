Özdilek'ten Şenol Güneş yanıtı

Maçın oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, enteresan bir maç oynadıklarını belirterek, "1-1'lik sonuç açıkçası iki tarafı da çok mutlu etmedi. Enteresan bir maç. Her iki takım açısından da zor bir geceydi. Beşiktaş 'ın hedefi belli. Son iki senenin şampiyonu. Bizim konum itibariyle çok mutlu olmadığımız bir nokta ama son haftalarda hep üstüne koyan bir Konyaspor. İkinci yarı itibariyle 5 haftalık periyotta Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ile oynadık. Zorlu süreçten güçlenerek çıktığımızı düşünüyorum. Oyuna gelince ilk devre tabii eksiklerin olması bazı oyuncuların mevkisel değişiklikleri 30-35 dakika bizi çok ciddi sıkıntıya soktu. Oyunun içine giremedik. Bu arada da aslında olması gereken golü yemeyip çok alakasız bir gol yedik. Golü yedikten sonra biraz aklımız başımıza geldi, oyunun içine müdahil olduk ve ilk devre 1-0 bitti. İkinci yarı itibariyle orta saha direncini biraz daha yükseltip oyuncu değişikliğine gittim. Bu bize çok pozitif etki yaptı. Akabinde 1-1 yakaladık. Oyun dengede giderken aslında futbolda en önemli nokta son noktadır. Noktayı koyabilirdik, yakaladık da çok net bir şekilde ve ayağı en iyi olan iki oyuncumuza geldi, ama sonuçlandıramadık. Genel hatlarıyla bakıldığında da 1-1 hakkı gibi görünüyor. Oyunun her iki tarafa da gelip gittiği noktalar oldu. Ben oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Seyirciye ayrı bir parantez açmak lazım çok önemli bir itici gücümü bugün tekrar bunu sahada hissettik. Onlara da ayırca teşekkür çünkü bizim takım için önemli bir yer teşkil ediyorlar. Bu akşam 35 bine yakın seyircimiz vardı. Futbol adına güzel bir gece oldu. Her iki takıma da bundan sonraki süreçte başarılar. Beşiktaş takımına salı günü Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin maç sonrası tokalaşmak için yanına gittiği Şenol Güneş 'in kendisini hakemlere doğru itmesiyle yaşanan diyaloğu anlatmasını istemesi üzerine Özdilek, "Yok anlatmayayım. Şenol hoca bizim büyüğümüz sevdiğimiz bir büyüğümüz. Tabii ki hepimiz gerginiz ama yine de bizler yönetenler olarak soğukkanlılığımızı kaybetmememiz gerekir. Sadece bu kadar söyleyeyim" şeklinde konuştu.