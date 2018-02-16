Özdilek'ten Şenol Güneş yanıtı
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçta alınan bir puanın iki tarafı da mutlu etmediğini söyledi.
"Soğukkanlılığımızı kaybetmemiz gerekir"
Bir gazetecinin maç sonrası tokalaşmak için yanına gittiği Şenol Güneş'in kendisini hakemlere doğru itmesiyle yaşanan diyaloğu anlatmasını istemesi üzerine Özdilek, "Yok anlatmayayım. Şenol hoca bizim büyüğümüz sevdiğimiz bir büyüğümüz. Tabii ki hepimiz gerginiz ama yine de bizler yönetenler olarak soğukkanlılığımızı kaybetmememiz gerekir. Sadece bu kadar söyleyeyim" şeklinde konuştu.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:08
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
asi ve mavi 15 mi en az 30 milyon eder psg için 15 hiç bişey
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
Toplam 10
Yorum
taraftar size boşuna tinerci demiyolarmıs yorumlara bak arkadaş
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Valbuena krizi!
Toplam 22
Yorum
ihtiyar fenerli Bu kadar kapris yeter kardeşim çık adam gibi oyna hocada kadroya alsın.
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