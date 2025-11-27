CANLI SKOR ANA SAYFA
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı İZLE | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı İZLE | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Omonia Nicosia, Yeni GSP Stadyumu'nda Dynamo Kiev'i konuk edecek. Ligde 2 puanla 29. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarının da desteğini arkasına alarak ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev ise son maçında Zrinjski'yi 6-0 mağlup ederek moral depoladı. İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı yayın bilgileri...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:39
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı İZLE | Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Omonia Nicosia ile Dynamo Kiev, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında kozlarını paylaşacak. deplasmanda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan Güney Kıbrıs temsilcisi, ilk hafta Mainz'e evinde 1-0 yenilmesinin ardından taraftarının önünde 3 puan hedefliyor. Dynamo Kiev ise ilk iki karşılaşmada Crystal Palace ve temsilcimiz Samsunspor'a mağlup olmasının ardından Zrinjski'yi 6-0 yenerek toparlanmanın sinyallerini verdi. Konferans Ligi'nde galibiyet serisi hedefleyen Oleksandr Shovkovskyi'nin öğrencileri, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OMONIA NICOSIA-DYNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçı, 27 Kasım Perşembe günü oynanacak. Yeni GSP Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 20.45'te başlayacak.

OMONIA NICOSIA-DYNAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgar hakem Radoslav Gidzhenov'un düdük çalacağı Omonia Nicosia-Dynamo Kiev maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

