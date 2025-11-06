CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Konferans Ligi Lincoln Red Imps - Rijeka MAÇI CANLI | Lincoln Red Imps - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan, 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. 3 puan ve -4 averajla 22. sırada bulunan Lincoln Red Imps, kendisiyle aynı puana sahip 19. sıradaki Rijeka'yı konuk edecek. Europa Point Stadium'da oynanacak karşılaşmada kimin galip geleceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son maçında Lech Poznan'ı evinde 2-1 mağlup eden ve ligde de başarılı performansını sürdüren ev sahibi ekibe karşı Rijeka, kendi liginde son maçından Dinamo Zagreb'e mağlup ayrıldı. Peki Lincoln Red Imps - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:33
Lincoln Red Imps - Rijeka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lincoln Red Imps ile Rijeka, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçından galip ayrılarak moral depoladı. Konferans Ligi ilk haftasında konuk olduğu Zrinjski'ye karşı 5-0'lık ağır bir mağlubiyet alan Lincoln Red Imps, son maçında ise Lech Poznan'a karşı evinde aldığı 2-1'lik galibiyet toparlama sürecine girdi. Eleme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibine karşı 3 puan isteyen Rijeka ise Konferans Ligi'nde, konuk ettiği Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Peki Lincoln Red Imps - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

LİNCOLN RED IMPS - RİJEKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lincoln Red Imps - Rijeka maçı, 6 Kasım Perşembe günü Europa Point Stadium'da oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

