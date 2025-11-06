Lincoln Red Imps - Rijeka MAÇI CANLI | Lincoln Red Imps - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Lincoln Red Imps - Rijeka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lincoln Red Imps ile Rijeka, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçından galip ayrılarak moral depoladı. Konferans Ligi ilk haftasında konuk olduğu Zrinjski'ye karşı 5-0'lık ağır bir mağlubiyet alan Lincoln Red Imps, son maçında ise Lech Poznan'a karşı evinde aldığı 2-1'lik galibiyet toparlama sürecine girdi. Eleme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibine karşı 3 puan isteyen Rijeka ise Konferans Ligi'nde, konuk ettiği Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Peki Lincoln Red Imps - Rijeka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

LİNCOLN RED IMPS - RİJEKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lincoln Red Imps - Rijeka maçı, 6 Kasım Perşembe günü Europa Point Stadium'da oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.