Viking - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Norveç takımı AIK ile temsilcilerimizden Başakşehir FK, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Miguel Nogueira'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viking - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viking - Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viking - Başakşehir FK maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

