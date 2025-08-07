Viking - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. 3. Eleme Turu'nda Viking ile Başakşehir FK kozlarını paylaşacak. Viking'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viking - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 08:43 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2025 Perşembe 10:02
Viking - Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Norveç takımı AIK ile temsilcilerimizden Başakşehir FK, 3. Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek. Hakem Miguel Nogueira'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viking - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viking - Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viking - Başakşehir FK maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Viking - Başakşehir FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

