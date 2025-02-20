APOEL Nicosia-Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

APOEL Nicosia-Celje maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında APOEL Nicosia ile Celje karşı karşıya gelecek. İlk maçta 2-2 berabere kalan takımlar, ikinci maçta tur için mücadele edecek. Her iki takım da son 16 turu için hazırlıklarını tamamlarken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, APOEL Nicosia-Celje maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

APOEL NICOSIA-CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak APOEL Nicosia-Celje maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.