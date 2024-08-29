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Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? | TRABZONSPOR ST GALLEN CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi'nde St Gallen ile karşı karşıya gelecek. Taraftarının önünde İsviçre ekibini konuk edecek bordo-mavililer, turu geçmek istiyor. Peki, Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:36
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Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? | TRABZONSPOR ST GALLEN CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Trabzonspor - St. Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, karşı karşıya geleceği İsviçreli ekip St. Gallen ile play-off maçında kozlarını paylaşacak. Hem moral depolamak hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için sahaya çıkacak olan Fırtına için tek yol galibiyet. Bordo-mavililerde sakatlığı olan Nwakaeme, kart cezalısı Eren Elmalı ve Malheiro forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen savunma oyuncusu Savic'in ise forma giyebileceği aktarıldı. Peki Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - St. Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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