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Konferans'ta yola devam

Rapid Wien karşısında ilk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, Avusturya’dan da 2-0’lık yenilgiyle döndü. Fırtına, Konferans Ligi’ne gruplara kalmak için play-off’ta St.Gallen ile eşleşti.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Konferans'ta yola devam

Trabzonspor Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olan Fırtına, istediği sonucu almayı başaramadı. İlk maçta evinde 1-0'lık yenilgi yaşayan bordo-mavililer, Avusturya'dan 2-0'lık mağlubiyetle dönerek bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. turda veda etti.

BEKLENEN FUTBOL YOKTU

Temsilcimiz Avusturya'da bir türlü istenen futbolu ortaya koyamadı. Rapid Wien'in, özellikle ilk yarıda bulduğu fırsatlarda Uğurcan Çakır kalesinde duvar ördü. Abdullah Avcı'nın değişiklikleri sonuç getirmedi. 77'de Matthias Seidl ve 87'de Christoph Lang, 2-0'lık sonuçla turu Rapid Wien'e getirdi. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için St.Gallen ile play-off oynayacak

ST. GALLEN'LE İLK MAÇ DIŞARDA

Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi dün akşam oynanan maçta belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında Slask ile St. Gallen kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan İskoç ekibi, deplasmanda 3-2 kaybetmesine rağmen turu geçti. St.Gallen ile ilk maç 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş ise 29 Ağustos'ta Trabzon'da.

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Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerinde 41. kez Avrupa mücadelesine çıktı. 21. defa sahadan yenilgiyle ayrılan Avcı, 11 galibiyet alırken; 9 da beraberlik yaşadı.

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Bordo-mavili ekip ile 18. kez Avrupa arenasında boy gösteren Abdullah Avcı, 9 maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu. 7 galibiyet yaşayan tecrübeli hocanın 2 beraberliği var.

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