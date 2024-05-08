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Club Brugge 1-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanşında Club Brugge sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi ve ilk maçı 3-2 kazanan İtalyan ekibi finale adını yazdırdı.  Club Brugge'ün golünü 20. dakikada Vanaken kaydetti. Fiorentina'nın golü 85. dakikada Beltran'dan geldi. Club Brugge'de Odoi, 90+4. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 21:57
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Club Brugge 1-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Fiorentina, adını finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, ilk maçı 3-2 kazanan İtalyan ekibi Fiorentina, Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oldu.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 20. dakikasında Vanaken ile gol bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İtalyan ekibi, karşılaşmanın 85. dakikasında Lucas Beltran'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk maçı 3-2 kazanan Fiorentina, turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkma başarısını gösterdi.

Club Brugge forması giyen Denis Odoi, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Fiorentina, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

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