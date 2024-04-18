Haberler Konferans Ligi Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina, Viktoria Plzen ile çeyrek final maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 11:09 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fiorentina - Viktoria Plzen maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Viktoria Plzen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FİORENTINA - VİKTORIA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Viktoria Plzen maçı 18 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! İşte Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş!
DNA raporu sahte mi? Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan sessizliğini bozdu: Annem söyledi!
F.Bahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...
Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PAOK - Club Brugge maçı NE ZAMAN?
Lille - Aston Villa maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Nisan rakamları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Resmi Gazete'de bugün 18 Nisan 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sürpriz hamle! F.Bahçe'nin eski yıldızı... G.Saray'dan sürpriz hamle! F.Bahçe'nin eski yıldızı... 10:09
F.Bahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık... F.Bahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık... 10:03
Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 09:56
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor 09:44
Özel görüştüler! Kartal Livakovic'e bunları söyledi Özel görüştüler! Kartal Livakovic'e bunları söyledi 09:26
F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 09:26
Daha Eski
Davinson'dan transfer açıklaması! Ayrılık... Davinson'dan transfer açıklaması! Ayrılık... 09:23
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var? 08:46
Tarihi maçta kazanan R. Madrid Tarihi maçta kazanan R. Madrid 00:54
Bayern Münih yarı finalde! Bayern Münih yarı finalde! 00:09
G.Saray'dan yılın transferi! G.Saray'dan yılın transferi! 23:30
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! 23:26