Fiorentina - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Fiorentina ile Maccabi Haifa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FIORENTINA - MACCABI HAIFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Maccabi Haifa maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.