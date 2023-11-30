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Fiorentina - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Genk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 14:31
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Fiorentina - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fiorentina ile Genk karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Genk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FİORENTİNA - GENK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Genk maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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