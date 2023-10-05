Cukaricki - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Cukaricki - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Cukaricki ile Genk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cukaricki - Genk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CUKARICKI - GENK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cukaricki - Genk maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.