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Basel - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Basel ile Fiorentina yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 23:30
Basel - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Basel - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Basel ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Basel - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BASEL - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basel - Fiorentina maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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