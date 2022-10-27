Sivasspor Cluj maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Cluj'u konuk ediyor. Rakibini mağlup ederek gruplardan çıkmak isteyen Sivasspor için bu mücadele büyük önem taşıyor. Sivasspor - Cluj maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Keita, Hakan, Saba, N'Jie, Erdoğan, Yatabare

Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor- Cluj maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşmayı Norveçli hakem R. Saggi yönetiyor. Kritik mücadele TV 8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.