Inter'in genç yıldızı Issiaka Kamate'ye Kocaelispor kancası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Ara transfer dönemi için harekete geçen yeşil siyahlıların Inter forması giyen genç orta saha oyuncusuna kancayı taktığı iddia edildi.

FC Inter News'te yer alan habere göre; Kocaelispor, Inter'in U23 takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Issiaka Kamate'yi gündemine aldığı belirtildi. Marmara ekibinin genç oyuncunun gelişimini yakından izlediği ve uygun bir fırsat doğması halinde transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Kocaelispor'un Fransız futbolcuya henüz resmi bir teklif sunmadığı, ancak yakından takip ettiği ve Inter'in yüksek bir bonservis bedeli talep etmemesi durumunda Kamate için harekete geçmeye hazırlanacağı öğrenildi.

Inter altyapısında futbola başlayan Issiaka Kamate, Portekiz ekibi AVS ve İtalya temsilcisi Modena'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon 9 resmi maçta görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.