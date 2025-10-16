CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kocaelispor Inter'in genç yıldızı Issiaka Kamate'ye Kocaelispor kancası!

Inter'in genç yıldızı Issiaka Kamate'ye Kocaelispor kancası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Yeşil siyahlıların Inter forması giyen orta saha oyuncusu Issiaka Kamate'yi gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Kocaelispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 18:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter'in genç yıldızı Issiaka Kamate'ye Kocaelispor kancası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Ara transfer dönemi için harekete geçen yeşil siyahlıların Inter forması giyen genç orta saha oyuncusuna kancayı taktığı iddia edildi.

FC Inter News'te yer alan habere göre; Kocaelispor, Inter'in U23 takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Issiaka Kamate'yi gündemine aldığı belirtildi. Marmara ekibinin genç oyuncunun gelişimini yakından izlediği ve uygun bir fırsat doğması halinde transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Kocaelispor'un Fransız futbolcuya henüz resmi bir teklif sunmadığı, ancak yakından takip ettiği ve Inter'in yüksek bir bonservis bedeli talep etmemesi durumunda Kamate için harekete geçmeye hazırlanacağı öğrenildi.

Inter altyapısında futbola başlayan Issiaka Kamate, Portekiz ekibi AVS ve İtalya temsilcisi Modena'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon 9 resmi maçta görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco...
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor'da başkanlığı Ethem Çakır seçildi! Hatayspor'da başkanlığı Ethem Çakır seçildi! 19:20
UEFA’dan Juventus’a soruşturma! UEFA’dan Juventus’a soruşturma! 18:24
Trabzonspor'da Rize mesaisi! Trabzonspor'da Rize mesaisi! 18:09
"Sakatlık artık geride kaldı!" "Sakatlık artık geride kaldı!" 16:59
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 16:03
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 15:37
Daha Eski
Beşiktaş'ta G.Birliği hazırlıkları devam ediyor Beşiktaş'ta G.Birliği hazırlıkları devam ediyor 15:14
İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı İspanya-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı 15:12
G.Saray'da Başakşehir mesaisi G.Saray'da Başakşehir mesaisi 15:05
F.Bahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları 15:03
"Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz" "Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz" 15:01
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 14:37