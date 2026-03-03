Gedson Fernandes, 9 Ocak 1999'da Portekiz'de doğmuştur. 2026 itibarıyla 27 yaşında olan futbolcu, orta sahada görev yapmaktadır. Futbola küçük yaşlarda başlayan Gedson, Benfica altyapısında yetişmiş ve kısa sürede A takıma yükselmiştir. Avrupa kupalarında forma giyen ve farklı ülkelerde deneyim kazanan Gedson Fernandes, oyun kurma yeteneği ve dinamizmiyle dikkat çekiyor. Kariyeri, yaşı, memleketi ve oynadığı takımlar futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Gedson Fernandes kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

Gedson Fernandes (Gedson Carvalho Fernandes), 9 Ocak 1999 tarihinde São Tomé'de dünyaya gelmiştir. São Tomé ve Príncipe asıllı Portekizli futbolcu, merkez orta saha pozisyonunda görev yapmaktadır. Dinamik oyun yapısı, top taşıma becerisi ve mücadeleci kimliğiyle tanınan Gedson, kariyerini Rusya Premyer-Liga ekiplerinden Spartak Moskova'da sürdürmektedir. Futbola 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas altyapısında başlayan Gedson Fernandes, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti. Bir yıl sonra SL Benfica altyapısına transfer oldu.

2017 yılında Benfica B takımına yükselen Fernandes, profesyonel kariyerindeki ilk maçına 11 Şubat 2017'de Desportivo das Aves karşısında çıktı.

Benfica Dönemi

2018-2019 sezonunda Benfica A takımına yükselen Gedson, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe karşısında forma giydi. Deplasmandaki rövanş maçında attığı golle takımının play-off turuna yükselmesinde önemli rol oynadı. Benfica formasıyla Avrupa arenasında dikkat çeken bir performans sergileyen genç oyuncu, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Tottenham Hotspur (Kiralık)

15 Ocak 2020 tarihinde İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur'a 18 aylığına kiralandı. Premier League'deki ilk maçına Watford deplasmanında çıktı ve 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Galatasaray (Kiralık)

31 Ocak 2021'de Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a sezon sonuna kadar kiralandı. 500 bin Euro kiralama bedeliyle transfer edilen Gedson'a 650 bin Euro maaş ödendi.

Beşiktaş Kariyeri

3 Şubat 2022'de Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Benfica ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Oyuncunun bonservisinin %50'si için 6 milyon Euro ödendi. 1 Temmuz 2022 itibarıyla resmi olarak Beşiktaş'a katılan Gedson'un sözleşmesi 4+1 yıllık olarak açıklandı. Ayrıca ileride gerçekleşecek satıştan elde edilecek gelirin Benfica ile %50-%50 paylaşılacağı belirtildi. 29 Temmuz 2025'te Beşiktaş, kalan %50'lik payı da 10 milyon Euro karşılığında Benfica'dan satın aldı ve oyuncunun tüm haklarını bünyesine kattı.

Spartak Moskova Transferi

29 Temmuz 2025'te Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Gedson Fernandes, Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20.779.220 Euro + 7.272.729 Euro bonus karşılığında, toplamda yaklaşık 28.5 milyon Euro bedelle transfer oldu. Bu transfer, Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden biri olarak kayıtlara geçti.