Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manuel Ugarte kimdir sorusu arama motorlarında öne çıkıyor. Manuel Ugarte kaç yaşında, nereli? Uruguay futbolunun son yıllarda yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Ugarte'nin yaşı, memleketi ve futbol yolculuğu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Manuel Ugarte'nin kariyerine dair detaylar merak edilmeye devam ediyor. Manuel Ugarte kimdir, kaç yaşında ve nereli? Defansif orta saha mevkisinde görev yapan başarılı futbolcunun futbol kariyeri, oynadığı takımlar ve uluslararası deneyimi merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Manuel Ugarte kimdir? Manuel Ugarte kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MANUEL UGARTE KİMDİR?

Manuel Ugarte Ribeiro 11 Nisan 2001 tarihinde doğmuş orta saha pozisyonunda görev yapan Uruguaylı profesyonel futbolcudur. Kariyerini Premier League ekiplerinden Manchester United'ta sürdüren Ugarte, aynı zamanda Uruguay Millî Takımı formasını da giymektedir. Defansif orta saha rolündeki agresif oyun tarzı, top kapma becerisi ve yüksek temposuyla modern futbolun dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

MANUEL UGARTE'NİN KARİYERİ

Manuel Ugarte, futbol kariyerine 2016 yılında Uruguay kulübü Fénix'in altyapısında başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Genç yaşta sergilediği performansla dikkat çeken Ugarte, Aralık 2021 tarihinde Avrupa kariyerine adım atarak Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Famalicão ile sözleşme imzaladı.

Famalicão'da geçirdiği etkileyici yarım sezonun ardından Ugarte, Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting'e transfer oldu. Sporting formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Uruguaylı orta saha, kulüpte geçirdiği süre boyunca Taça da Liga şampiyonluğu yaşayarak ilk önemli kupasını kazandı.

Başarılı performansı Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ugarte, Temmuz 2023'te yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain kadrosuna katıldı. PSG'deki bir sezonun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan futbolcu, Ağustos 2024'te Manchester United'a transfer oldu. Transferin yaklaşık 42 milyon sterlin bedelle gerçekleştiği, bonuslarla birlikte toplam tutarın 50 milyon sterline kadar çıkabileceği bildirildi.

Manuel Ugarte, Uruguay'ın eski genç millî takım oyuncuları arasında yer almaktadır. Ülkesini çeşitli yaş kategorilerinde temsil eden futbolcu, 2020 CONMEBOL Pre-Olimpik Turnuvası'nda üçüncülük elde eden kadroda yer aldı. Ugarte, 2021 yılında Uruguay A Millî Takımı ile ilk maçına çıkarak millî kariyerine resmî olarak adım attı ve o tarihten itibaren düzenli olarak millî takım havuzunda yer aldı.