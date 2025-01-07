SURVIVOR ALMEDA KİMDİR? | Almeda Baylan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler mücadele ederken bir yandan da yarışmacılar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Survivor Almeda kimdir? Almeda Baylan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? sorularının yanıtlarını ise sizler için derledik.

SURVIVOR ALMEDA BAYLAN KİMDİR?

Survivor Almeda Baylan Osmaniye'de dünyaya geldi. Spor ile içli dışlı olduğu bilinen yarışmacı özellikle yüzme ve dalış sporu ile ilgileniyor. Sosyal medyada çok fazla paylaşımı olmamasına rağmen 156 bin takipçisi bulunan Almeda Baylan, Instagram'da 'almedabaylan' kullanıcı adıyla yer alıyor

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