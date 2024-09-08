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Rafael Leo kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri....

Futbolseverler transferde gündeme oturan isimlerden birisi olan Rafael Leao hakkında araştırmalar yapıyorlar... Rafael Leao kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte düm detaylar....

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 13:20 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 13:20
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Rafael Leo kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri....

25 yaşındaki Portekizli hücumcu Rafael Leao transferin gözde isimlerinden birisi haline geldi. Futbolcunun kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor...

RAFAEL LEAO KİMDİR?

Rafael Alexandre da Conceição Leão, 10 Haziran 1999'da Portekiz'in Almada şehrinde doğdu. 1,88 metre boyundaki futbolcu, forvet oyuncusudur. Leao, Futbola Sporting CP altyapısında başladı ve burada profesyonel kariyerine adım attı. Sporting sonrası Lille'e transfer olan Leao, Lille'de geçirdiği bir sezonun ardından Milan'a transfer oldu ve burada kendini Serie A'nın en önemli oyuncularından biri olarak kanıtladı. 2021-22 sezonunda Serie A'nın En Değerli Oyuncusu seçilen Leão, kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.

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