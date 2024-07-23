Haberler Kimdir FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR? | Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli, kaç yaşında?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR? | Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli, kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Resmi ataması yapılan ve daha önce de MHK başkanlığı yapan Ferhat Gündoğdu, 2 senelik aradan sonra yeniden göreve getirildi. Peki Ferhat Gündoğdu kimdir? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 13:43 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 13:47
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FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR? | Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli, kaç yaşında?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR? | Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belirlendi. Daha önce de aynı görevde bulunan Ferhat Gündoğdu, 2 yıllık arabub ardından yeniden başkanlığa geldi. TFF'de yeni mesaiye başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun getirdiği Gündoğdu'nun hayatı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Ferhat Gündoğdu kimdir? Yeni MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu nereli, kaç yaşında?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır.

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı.

19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı.

Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde bulunan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yürütmektedir.

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