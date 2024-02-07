Survivor All Star 2024 kadrosunda değişiklik yapıldı. İzleyicilerin yakından tanıdığı Hilmi Cem İntepe yarışmaya dahil oldu. Hilmi Cem ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Survivor Hilmi Cem kaç yaşında? Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç kez Survivor'a katıldı? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. Şu anda 32 yaşında olan Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

HİLMİ CEM KAÇ KEZ SURVIVOR'A KATILDI?

Hilmi Cem İntepe 2013, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor'da yarışmış ve 2013 yılında şampiyon olmuştu. Hilmi Cem bu yıl Survivor'a 4. kez katılmış oldu.