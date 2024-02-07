Haberler Kimdir Survivor Hilmi Cem kaç yaşında? | Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç kez Survivor'a katıldı?

Survivor Hilmi Cem kaç yaşında? | Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç kez Survivor'a katıldı?

Hilmi Cem İntepe Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu. Daha önce 3 kez yarışmaya katılmış olan Hilmi Cem kırmızı takım yarışmacıları arasına girdi. Peki, Hilmi Cem İntepe kimdir? Survivor Hilmi Cem kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor Hilmi Cem kaç yaşında? | Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç kez Survivor'a katıldı?

Survivor All Star 2024 kadrosunda değişiklik yapıldı. İzleyicilerin yakından tanıdığı Hilmi Cem İntepe yarışmaya dahil oldu. Hilmi Cem ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Survivor Hilmi Cem kaç yaşında? Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç kez Survivor'a katıldı? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice Mahallesi'nde doğdu. Şu anda 32 yaşında olan Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıdaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide da Kelebek karakterini canlandırdı.

HİLMİ CEM KAÇ KEZ SURVIVOR'A KATILDI?

Hilmi Cem İntepe 2013, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor'da yarışmış ve 2013 yılında şampiyon olmuştu. Hilmi Cem bu yıl Survivor'a 4. kez katılmış oldu.

DİĞER
Dünyanın en iyi futbol takımlarını açıkladılar! Süper Lig devleri ilk 30'da yer aldı: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması…
PM'nin de ertelenmesi gündemde | Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! Hangi belediyeler DEM'e verilecek?
Başakşehir kupada çeyrek finalde!
G.Saray'dan bomba hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor Avatar Atakan kaç yaşında, evli mi?
Survivor Sema kaç yaşında, evli mi?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Şubat rakamları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Şubat)
Aile destek paraları ne zaman ZAMLI yatacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Madrid'i deviren A. Bilbao avantajı kaptı! A. Madrid'i deviren A. Bilbao avantajı kaptı! 01:29
PSG çeyrek finalde! PSG çeyrek finalde! 01:04
Chelsea FA Cup'ta Aston Villa'yı devirdi! Chelsea FA Cup'ta Aston Villa'yı devirdi! 00:55
Marius Sumudica: Ben daha ne yapayım! Marius Sumudica: Ben daha ne yapayım! 00:14
İsmail Kartal'dan Sumudica'ya olay cevap! İsmail Kartal'dan Sumudica'ya olay cevap! 00:13
Beşiktaş Emlakjet Hapoel'e yenildi! Beşiktaş Emlakjet Hapoel'e yenildi! 23:46
Daha Eski
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 23:28
Michy Batshuayi: Kupalar kazanmak istiyorum! Michy Batshuayi: Kupalar kazanmak istiyorum! 23:25
İrfan Can Eğribayat: Kendime hedefler koydum! İrfan Can Eğribayat: Kendime hedefler koydum! 23:11
Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri! Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri! 23:10
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Nijerya! Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Nijerya! 23:08
Mainz ile Union Berlin yenişemedi! Mainz ile Union Berlin yenişemedi! 22:53