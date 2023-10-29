Haberler Kimdir MASTERCHEF METİN KİMDİR? | Masterchef Metin Yavuz nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF METİN KİMDİR? | Masterchef Metin Yavuz nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuna başlıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Metin Yavuz da en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Metin Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 01:01 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 01:10
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MASTERCHEF METİN KİMDİR? | Masterchef Metin Yavuz nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF METİN KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Metin Yavuz, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Metin Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF METİN YAVUZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef All Star kadrosunda yer alacak olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Memleketi Bolu Mengen olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır.

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