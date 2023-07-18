Haberler Kimdir Junior Firpo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Junior Firpo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Dominikli futbolcu Junior Firpo'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Junior Firpo ile ilgili araştırma yapanlar, Junior Firpo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Junior Firpo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:10 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:20
Junior Firpo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Junior Firpo'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Dominikli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Junior Firpo kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JUNIOR FIRPO KİMDİR?

Junior Firpo, 22 Ağustos 1996 yılında Dominik'te dünyaya gelmiştir. 184 cm boyundadır ve sol bek pozisyonunda görev yapmaktadır. Leeds United forması giymektedir. Atlético Benamiel CF, Atlético Benamiel CF, Puerto Malagueño, Real Betis, Barcelona ve Leeds United formaları giymiştir. 183 maçta 11 gol 14 asist üretmiştir.

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