Haberler Kimdir Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Leandro Paredes ile ilgili araştırma yapanlar, Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 09:32 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 09:51
Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Leandro Paredes'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Arjantinli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev yapmaktadır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Tüm Dünya Galatasaray’ı konuşacak! Süper Lig’de yılın transferi geliyor: Milli yıldızla birlikte imzayı atacak…
Sefo ve Melisa Döngel aşkı bitti! Sefo öyle bir paylaşım yaptı ki....
Zaha F.Bahçe'ye! Sözleşme detayları belli oldu
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Georgino Wijnaldum kimdir?
Fedor Chalov kimdir?
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul barajları son durum
İlahiyat taban puanları 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Takımdan ayrılacak mı? Ghezzal'dan o teklife yanıt Takımdan ayrılacak mı? Ghezzal'dan o teklife yanıt 09:35
Menajerlerden flaş öneri! G.Saray'ın eski yıldızı... Menajerlerden flaş öneri! G.Saray'ın eski yıldızı... 09:27
BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 09:16
Hamsik seviyesinde bir yıldız! Hamsik seviyesinde bir yıldız! 07:44
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! 01:38
Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! Barcelona'dan Arda Güler açıklaması! 01:19
Daha Eski
Dünya devi Arda Güler için Türkiye'ye geldi! Dünya devi Arda Güler için Türkiye'ye geldi! 00:15
Fırtına'nın 2 transferi Trabzon'a geldi! Fırtına'nın 2 transferi Trabzon'a geldi! 00:15
Lozano'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Lozano'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 00:15
F.Bahçe'de Cuadrado çılgınlığı! F.Bahçe'de Cuadrado çılgınlığı! 00:15
G.Saray'da Paredes şoku! Yeni adresi... G.Saray'da Paredes şoku! Yeni adresi... 00:15
Kerem'den G.Saray'a dev piyango! Kerem'den G.Saray'a dev piyango! 00:15