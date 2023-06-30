Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Leandro Paredes'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Arjantinli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Leandro Paredes kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

LEANDRO PAREDES KİMDİR?

Leandro Peredes, 29 Haziran 1994 yılında San Justo, Arjantin'de dünyaya gelmiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı. 180 cm boyundaki yıldız isim orta sahada görev yapmaktadır.